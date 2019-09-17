ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:17 ص
محمد علي
محمد علي
البهي عمرو
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع صوتي يعرض لأول مرة لـ المقاول محمد علي، وهو يوجه رسالة تهديدية لـ والده وجاء فيها: " رحيمة قالتلي الطبيعي هيقولوا إيه يعني.. لو فى لينكات أو فى حاجة ابعتوهالى هيخافوا".

وأضاف محمد على فى التسجيل الصوتى الذى عرض ببرنامج الحكاية، المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن " ابي عاملي بس راجل وبحبك يا ابني وأدافع عنك بعمري.. وانا ابوك وهحط نفسي فى النار علشانك".

واستكمل محمد على فى الرسالة الصوتية: "آه جاب ورا دلوقتي يلا معلش يلا بابا برده.. يلا جدو جدو جدو بيخاف يلا.. ولا بقى بيحميني ولا نيلة بقي.. عشان اما نرجع نديله بالجزمة يبقي حقنا" .

وقد عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع صوتي يعرض لأول مرة لوالدة المقاول الهارب محمد علي، وجاء في الرسالة: "ايه يا محمد عامل ايه.. يارب تكون مبسوط كده فى برشلونة بتاعتك دي".

وأضافت والدة الهارب محمد على فى التسجيل الصوتى الذى عرض ببرنامج الحكاية، المذاع على قناة أم بي سي مصر، : "طب يا عم قبل ما تركب الطيارة وقبل ما تروح وقبل ما تيجي، قبل ما تاكل وقبل ما تشرب، اعرف ان دعوة من أمك تطيرك".

واستكملت والده الهارب محمد على فى الرسالة الصوتية: "هى مزهزهة لك الدنيا أنا عارفة هي مزهزهة لك، بس خليك فاكر أن اى حاجة بتحصلك مني أنا ومن دعوتي عليك، يكفى إنك سبت البلد وجريت ومشيت وخدت العيال".

وتابعت والدة الهارب محمد علي: : أنت مشيت هربت أنت هربت أصلا أنت هربان.. مش هربان عشان خدت الملاليم لا لا .. انت هربان عشان حسيت انك ملكش قيمة فى وسط الناس من اللى بتعمله".

وقالت أم الهارب محمد على: "ابعت لأولاد إبراهيم حقهم وابعت لأمك حقها.. عشان ربنا يمكن يغفرلك يمكن يغفرلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخوف من الفضيحة.. 10 مشاهد فى جريمة قتل عروس المنوفية يوم الصباحية .. فيديو وصور

الإخوانى الهارب سامى كمال الدين يدافع عن الفنان محمد علي ويهاجم زوجته بسبب شكواها من بناته

الإخوان الإرهابية تدعم المقاول مخمد على .. رسالة الهارب سامى كمال الدين تكشف المستور

للمرة الثانية .. الإخواني سامي كمال الدين ينشر تسجيلا صوتيا لزوجة محمد علي .. تعرف عليه

ترشيحاتنا

مصرع مبيض محارة على يد طالب بإحدى قرى طلخا

سارة خليفة طليقة كهربا تداعب الفنان محمد رمضان بلقب جديد .. ما هو

خليفة تركي آل الشيخ يفوز برئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم بالتزكية

الله يخرب بيتك.. والدة الهارب محمد على توجه رسالة مؤثرة له.. فيديو

التعليم تقرر صرف العلاوة الاجتماعية لمعلمي المدارس الخاصة.. تعرف على قيمتها

يفوز بجائزة عالمية.. المصري محمد البرلسي يكتشف آلية جديدة لـ علاج التشوهات الجينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور