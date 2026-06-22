شرفتونا وأسعدتونا.. النائب محمد أبو العينين يهنئ الشعب المصري بفوز الفراعنة في كأس العالم

هنأ النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الشعب المصري بعد فوز الفراعنة على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في إنجاز تاريخي للمرة الأولى بكأس العالم.

وكتب أبو العينين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ألف مبروك للشعب المصري العظيم تحقيق انجاز جديد، وأول فوز مصري في تاريخ المونديال منذ 96 عامًا، أدعو الله أن يوفق منتخبنا الوطني بالتوفيق والسداد .

وأضاف : ألف مبروك للكابتن حسام حسن وجهازه الفني والإداري، ولاعبو منتخب مصر الأبطال الذين قدموا مباراة كبيرة واستطاعوا الفوز بجدارة واستحقاق ليكتبوا تاريخًا جديدًا لمصر في المونديال.

واختتم وكيل مجلس النواب قائلا : شرفتوا الكرة المصرية بأداء وروح وعزيمة، و اسعدتوا الشعب المصري والعربي في كل مكان، وأن شاء الله نستكمل المشوار بالفوز وتحقيق نتائج تسعد الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم.

فوز مصر على نيوزيلندا

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرا على منافسه نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليحصد الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة تعزز من حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.