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أصل الحكاية

ماذا يعني انضمام السعودية للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية؟

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:34 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
مـــيـــــس رضـــــا
كعادتها تسعى المملكة العربية السعودية لحفظ أمن وسلامة المنطقة ضد المخاطر، التى يشنها الإرهاب الإيرانى من وقت للآخر بطائراته المسيرة أو الصواريخ الباليستية، التى تمتلكها أذرع طهران فى اليمن، وفى ظل التهديدات التى شهدها المضيق الفترات الماضية باستهداف سفن تجارية تتبع المملكة ودولة الإمارات واستهداف محطات ومعامل نفطية تتبع أرامكو، أعلنت السعودية فى الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية فى خطوة مفاجئة.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، بأن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.

ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

ويأتي انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، والإسهام في حفظ السلم.

حماية السفن من التهديدات الإيرانية 

إزاء تلك الخطوة الجديدة للملكة العربية السعودية، والتى جاءت فى خضم تطورات عديدة جارية، قال المحلل الإماراتى نايل الجوابرة، إن انضمام السعودية لهذا التحالف خطوة مهمة تأتى فى توقيت خطر باتت فيه المنطقة وتواجه تحديات وتهديدات خطيرة.

سلامة الممر التجاري الدولى 

وأوضح "الجوابرة"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الخطوة تأتى بهدف تأمين الملاحة البحرية وحرية سير السفن دون تهديدات أو عوائق تهدد سلامتها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز النقل البحري الآمن الذي يشكل قدرا كبيرا في التجارة العالمية.

ويأتي ذلك عقب أيام من الهجوم الإرهابي على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو، يتهم فيها النظام الإيراني.

مهام التحالف 

وبحسب بيان لوزارة الدفاع السعودية نشرته وكالة الأنباء السعودية، فإن هذا التحالف الدولي يهدف إلى حماية السفن التجارية وتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

يأتي انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.




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