اتحاد الكرة يستقر على اسم مدرب منتخب مصر

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى على اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تم إقالته عقب الخروج من منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019 .



وعلم " صدى البلد " أن اتحاد الكرة استقر بالفعل على اسم مدرب مصر الجديد وأنهى كافة التفاصيل حول التعاقد معه ، وسيكون الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى مساء اليوم أو غدا خاصة بعد الاستقرار على الاسم من قبل اللجنة الخماسية .



وتفرض اللجنة الخماسية حالة كبيرة من السرية على اسم المدير الفنى الجديد الذى يحمل آمال كبيرة فى عودة الكرة المصرية إلى الطريق الصحيح بعد المستويات السيئة التى تم تقديمها فى بطولة الأمم الإفريقية الماضية .



ويعد إيهاب جلال هو المرشح الأبرز وحسام حسن لتولى تدريب منتخب مصر، كما يتواجد فى الصورة من بعيد حسن شحاتة ومن خلفه حسام البدرى ومن المقرر أن يتم حسم الأمر بشكل كامل خلال الساعات القليلة المقبلة.



وينتظر عشاق كرة القدم المصرية حسم موقف اسم مدرب منتخب مصر الجديد من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة والتى تشهد مشاركة المنتخب بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون وخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



ويرى الجميع أن على اتحاد الكرة الإسراع فى حسم هذا الملف المهم للغاية، خاصة وأن إقالة المكسيكى خافيير أجيرى مرت عليها أكثر من شهرين منذ خروج المنتخب من منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد فى لقاءات دور الـ 16.

