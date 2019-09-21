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بنحبك يا سيسى.. هتافات للجالية المصرية بشوارع نيويورك.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:52 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شيرين عادل
احتشدت الجالية المصرية فى أمريكا، لاستقبال موكب الرئيس السيسى، ودعم وتأكيد تأييدهم لرئيس الجمهورية، لدى وصوله لمحل إقامته بنيويورك.

وهتفت الجالية المصرية بعبارات دعم للجيش المصرى والرئيس السيسى قائلين: "بنحبك يا سيسى.. بنحب الجيش المصرى.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وقد غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أرض الوطن، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولدى وصول الرئيس السيسي، إلى مطار جون أف كندى الدولى، فى نيوريوك، كان فى استقباله أعضاء البعثة المصرية هناك.

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