مدرب النادى الأهلي: فزنا على الزمالك رغم تسيدهم للقاء

تحدث عمرو أنور مدرب فريق ناشئي النادي الأهلي بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في دوري الجمهورية في اللقاء الذي أقيم بميت عقبة.



وقال عمرو أنور في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "النتيجة لا تعبر عن سير المباراة، لم نتسيد اللقاء والزمالك أدى مباراة قوية ولكن لاعبي فريقنا كانوا على قدر المباراة".



وتابع "استبعاد صالح نصر لاعب الفريق من المباراة ليس قرارًا تأديبيًا ولكنه عائد من الإصابة ورفضت المجازفة به".



وأضاف "بتعامل مع اللعيبة انهم اخواتي الصغيرين، بعد تصريحاته اتكلمت معاه وقولتله متخليش الي حواليك يلعبوا في دماغك، المجموعة الي حواليه بتعطله".



واستكمل "صالح محتاج ينضج شوية، هو لاعب كويس ومهاري ومؤبد، حتى لو كان جاهز للمباراة كنت هستبعده من اللقاء، لكن في النهاية هو لاعب كويس".



وكان صالح نصر قد أدلى في وقت سابق بتصريحات صحفية أنه يرفض الاستمرار بالأهلي لعدم تصعيده للفريق الأول وانه لن يستمر حتى لو قرر مسئولو الاهلي تصعيده.

