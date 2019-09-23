ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب النادى الأهلي: فزنا على الزمالك رغم تسيدهم للقاء

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:36 ص
فريق ناشئي النادي
فريق ناشئي النادي الأهلي
حسن العمدة
تحدث عمرو أنور مدرب فريق ناشئي النادي الأهلي بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في دوري الجمهورية في اللقاء الذي أقيم بميت عقبة.

وقال عمرو أنور في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "النتيجة لا تعبر عن سير المباراة، لم نتسيد اللقاء والزمالك أدى مباراة قوية ولكن لاعبي فريقنا كانوا على قدر المباراة".

وتابع "استبعاد صالح نصر لاعب الفريق من المباراة ليس قرارًا تأديبيًا ولكنه عائد من الإصابة ورفضت المجازفة به".

وأضاف "بتعامل مع اللعيبة انهم اخواتي الصغيرين، بعد تصريحاته اتكلمت معاه وقولتله متخليش الي حواليك يلعبوا في دماغك، المجموعة الي حواليه بتعطله".

واستكمل "صالح محتاج ينضج شوية، هو لاعب كويس ومهاري ومؤبد، حتى لو كان جاهز للمباراة كنت هستبعده من اللقاء، لكن في النهاية هو لاعب كويس".

وكان صالح نصر قد أدلى في وقت سابق بتصريحات صحفية أنه يرفض الاستمرار بالأهلي لعدم تصعيده للفريق الأول وانه لن يستمر حتى لو قرر مسئولو الاهلي تصعيده.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شباب الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي بثلاثية.. وديًا

ترشيحاتنا

الحكومة تزف بشرى لـ المواطنين حول دعم السلع التموينية والخبز.. تفاصيل

موسى مصطفى موسى: إعلان بعض الأحزاب تجميد نشاطها خيانة للوطن.. فيديو

محمد صلاح السبب أم إصابة نجم الريدز ؟.. سر تغيير ساديو مانى فى لقاء ليفربول وتشيلسي

طفل يكشف لحظات الغدر.. الزوجة والعشيق قتلا الزوج المخدوع.. والمحكمة: الإعدام شنقا

إصابة إمام المسجد النبوي بجلطة

في عيد ميلادها الـ 33 .. إطلالات تكشف جرأة ريهام حجاج.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنات السعودية.. اشكال انيقة للمانيكيير في اليوم الوطني 89.. صور

ببطانة ومكشوف الخصر .. صبا مبارك تشعل الجونة بالفستان الاصفر

بوكيه ورد وشيبسى .. شنطة تثير الذعر بين أهالي شارع مصدق في الجيزة .. صور