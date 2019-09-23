احذفهم فورا .. تطبيقات خطيرة على هاتفك

يسعى الكثيرون لتنزيل أحدث وأفضل التطبيقات على هواتفهم، ولكن هناك خطرًا قائمًا من بعض تلك التطبيقات التى تتجسس على بياناتك دون إذنك، وتسربها لشركات أخرى من أجل تقديم خدمة إعلانية مدفوعة الأجر بإستغلالك.



والغريب أن هذه المرة كان عدد ضحايا هذين التطبيقين بالملايين، لأنهما مختصان بالتصوير وهما Sun Pro Beauty Camera الذى يستخدمه أكثر من مليون شخص، والثانى Funny Sweet Beauty Selfie Camera الذى يستخدمه حوالى نصف مليون شخص.



وبمجرد تنزيل التطبيقين يم التجسس على ميكروفون هاتفك وبياناتك المسجلة على ذاكرة الهاتف، من أجل عرض المحتوى الإعلانى المناسب لاهتماماتك والاستفادة ماديًا مقابل ذلك دون أن تدرى.



وهو الأمر الذى اكتشفه عدد من الباحثين لدى شركة Wandera، وابلغوا جوجل المالكة لنظام أندرويد فى 11 سبتمبر الجارى، والتى حذفت التطبيقين فورًا من متجرها الشهير جوجل بلاى، من أجل حماية خصوصية مستخدمى أندرويد.



لذلك اذا كنت قد قمت بتحميل هذين التطبيقين احذفهم فورًا، وقم بعمل إعادة ضبط المصنع لهاتفك من اجل التخلص من أى ملفات تجسس مثبتة على هاتفك دون أن تدرى.