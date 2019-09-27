محمد صفوت يهزم بطل إيطاليا ويتأهل للدور الثالث في بطولة تشالنجر للتنس

تأهل المصري محمد صفوت لاعب التنس إلى الدور الثالث فى بطولة تشالنجر فلورنسا المفتوحة للتنس المقامة حاليا فى إيطاليا.



جاء تأهل لاعب التنس المصرى محمد صفوت إلى الدور الثالث من بطولة تشالنجر فلورنسا المفتوحة للتنس بعد الفوز على صاحب الأرض اللاعب الإيطالي لورينزو المصنف 144 عالميا بمجموعتين لواحدة 3/6 6/2 3/6.



ومن المقرر أن يضرب محمد صفوت لاعب التنس موعدا مع اللاعب السلوفيني بلاز رولا في الدور الثالث للبطولة المفتوحة للتنس المقامة حاليا فى إيطاليا.



يذكر أن محمد صفوت صعد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، ليكون أول لاعب تنس مصرى يصعد للأولمبياد فى التاريخ، عقب إحرازه ذهبية منافسات الفردى بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة التى أقيمت فى المغرب.