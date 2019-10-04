طريقة عمل الحواوشي.. 4 وصفات سهلة وسريعة كالمطاعم

طريقة عمل الحواوشي حيث إنها الوجبة الأشهر فى مصر؛ لأنها مفضلة وتتميز بطعمها اللذيذ، وتحتوى على لحم مفروم مع بهارات وتقدم مع خضراوات طازجة، لذلك العديد من السيدات يردن أن يحصلن على طريقة سريعة ومميزة؛ من أجل إعداد تلك الوجبة الدسمة فى بيوتهن، لذلك نرصد لكم فى السطور التالية طريقة عمل الحواوشي.



طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني



طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني، طريقة سهلة وبسيطة، يمكنك أن تقومى بتحضيرها فى المنزل بمكونات من مطبخك، ليس ذلك وفقط ولكن أيضا بنفس نكهة الجاهزة.





مكونات العجين:-



- 4 أكواب دقيق

- ملعقة ونصف خميرة

- علبة زبادى أو "لبن بودرة

- ملعقة ونصف سكر

- 2 كوب ماء دافئ

- رشة ملح

- ربع كوب زيت



مكونات الحشو :-



- كيلو لحمة مفرومة

- رشة ملح

- رشة سكر

- بصل

- فلفل أخضر

- معلقة بهارات لحمة

- حبة البركة



طريقة عمل الحواوشي الاسكندرانى



- نبدأ بمكونات الحشو حيث يتم تقطيع البصل والفلفل إلى قطع صغيرة جدا ويُفضل أن يتم فرومهما



- ثم نخلط المكونات مع اللحم المفروم جيدا



- نقوم بعجن اللحمة مع البهرات والبصل والفلفل، باليد ثم تركها لمدى ساعة حتى تأخذ اللحمة مذاقها من البهارات والخضروات



- أما بالنسبة للعجين نضع الخميرة والسكر فى وعاء ثم نقوم بالتقليب جيدا، ثم نحضر وعاء آخر ونضع فيه كلا من الملح والدقيق والزبادى والزيت ثم نضع فوقها خليط الخميرة، ونقوم بعدها بسكب الماء الدافئ ببطء، ونقوم بالعجن جيدا.



- نقوم بترك العجينة حتى تختمر فى مكان دافئ.



- وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلى كور متساوية، ثم نقوم بفرد كلا واحدة على حد



- بعد فرد العجين نضع اللحمة المفروم ونقوم بتقفيل العجين على الجانبين، وهكذا مع باقى العجينة



- ثم نقوم بتحضير صنية مدهونة بالزيت ونترك بها العجين المحشو، لعدة دقائق على أن يتم رش حبة البركة على الوجه



- نضع الصينية فى الفرن على حرارة 180 درجة والانتظار إلى ان يستوى الحواوشي



- من الممكن أن يتم تقديمه مع خضروات وفلفل وطماطم وكاتشب



طريقة عمل الحواوشي المصري مروة الشافعى



طريقة عمل الحواوشي المصري، تحتاج لعدة مكونات وهى:

- نصف كيلو لحم مفروم

- بصلة كبيرة

- فلفل رومي

- نصف ملعقة بهارات

- 5 أرغفة عيش بلدي



طريقة عمل الحواوشي المصري مروة الشافعى .. طريقة التحضير



- نقوم ببشر البصلة مع الملح والفلفل والبهارات ثم نقطع الفلفل الرومى.

- نقوم بإضافة اللحم المفروم على البصل.

- فتح الأرغف من الأمام ثم وضع الحشو بداخلها وفردها حتى تملأ الرغيف.

- بعد حشو الأرغفة يتم وضعها فى صينية وإدخالها الفرن لمدة نصف ساعة.

- بعد طهو الحواوشي يمكن تقديمه إلى جانب الخضروات الطازجة والسلطات والعديد من الانخفاضات.



طريقة عمل الحواوشي المصري فتكات



لـ عمل الحواوشي المصري فتكات تحتاجين للمكونات التالية:-

- 7 أرغفة عيش بلدى

- نصف كيلو لحم مفروم

- بصل

- زيت الذره أو الزبدة

- ملح وفلفل

- بهارات "قرفة وجوز الطيب والقرنفل

- كزبرة خضراء

- ورق لورى وحبهان مطحون

- فلفل اخضر

- مكعبات طماطم

- بابريكا

- ورق فويل



طريقة عمل الحواوشي المصري فتكات .. طريقة التحضير



- يتم خلط المكونات مع بعضها البعض اللحم المفروم والبهارات من اجل الحصول على قوام متماسك

- نقوم بفرد الدهن فى قاع صنية الفرن

- نقوم بفتح الأرغفة من الجانب ويتم فرد الللحم بها

- ثم نقوم بتغطية الأرغفة بورق الفويل

- إدخال الصنية إلى فرن ساخن ثم نقوم بتهدأ النار بعد 5 دقائق من إدخالها ويترك العيش لمدة نصف ساعة

- نخرج الصينية من الفرن لتكون جاهزة للتقديم مع المخلل المشكل



طريقة عمل الحواوشى فى البيت



طريقة عمل الحواوشى فى البيت، عليك سيدتى تحضير تلك المكونات من أجل عمل الحواوشي فى البيت وتتضمن:-



مكونات العجينة

- ملعقة كبيرة خميرة فورية

- كيلو دقيق

- ملعقة كبيرة سكر

- ربع كوب زيت

- رشة ملح

- ماء للعجن



أما مكونات الحشو تتمثل فى



-نصف كيلو لحم مفروم

- بصل

- طماطم

- فلفل أخضر

- فلفل أسود

- ثوم

- نصف ملعقة بهارات لحمة



طريقة عمل الحواوشي فى البيت.. الخطوات



- أول خطوة سيدتى لـ عمل الحواوشي فى المنزل تتضمن عجن كل المقادير مع بعض إلى أن تتكون عجينة متماسكة وناعمة.

- بعده نقوم بتقسيم العجية إلى كور صغيرة نتركها لدقائق.

- أما الحشوة تتضمن خلط مكوناتها من الفلفل والبصل واللحمة جيدا.

- نقوم بعدها بفرد العجينة ونضع الحشوة فى المنتصف ثم نغلقها ونقوم بضغطها حتى تأخذ الشكل الدائري.

- ثم نقوم بوضع العجينة فى صينية وندخلها الفرن على حرارة 180 درجة.