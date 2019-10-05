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مرأة

بـ ملابس شتوية.. درة تتألق بإطلالة رياضية على إنستجرام

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:00 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة درة ستورى جديدة لها على وسائل التواصل الاجتماعى وموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رياضية.

وظهرت درة في إطلالتها ببطلون رياضى باللون البنى، وتوب باللون البيج، وجاكت طويل وبأكمام باللون الجملى، وحملت حقيبة باللون البنى على طريقة الكروس.

وتركت درة شعرها البنى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية كأيشاود للعيون والرموش السوداء، وأحمر شفاة باللون البيج الفاتح الذى يتناسب مع بشرتها.

ولم تتكلف درة بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط لإكمال إطلالتها.
بـ ملابس شتوية.. درة تتألق بإطلالة رياضية على إنستجرام
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