بروتوكول تعاون بين بنك ناصر وغرفة القاهرة لدعم مشروعات المرأة

وقع بنك ناصر الاجتماعي بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة والتي يترأس مجلس إدارتها المهندس إبراهيم العربي بهدف دعم مشروعات المرأة وإقامة ورش تدريب مجانية عن طريق لجنة المرأة بالغرفة التجارية، وقع البروتوكول عن الغرفة المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي وعن البنك الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك وبحضور الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي وعدد من كبار المسئولين من الجانبين.



وقالت الدكتورة غادة والي إن البروتوكول يأتي في إطار استمرار نجاح قرض مستورة ودعم البنك للمرأة، مشيرة إلي أهمية تمكين المرأة اقتصاديًا وإتاحة دخل مادي منتظم لها ولاسرتها إيمانًا بأهمية دورها في المجتمع وضرورة الاستفادة من طاقاتها ومشاركتها في التنمية من خلال اكتسابها خبرات جديدة وتدريبها على إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعدها على تحمل الظروف المعيشية وخدمة المجتمع وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.



وقال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن قرض مستورة يأتي في إطار تحقيق تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف الاهتمام بمحدودي الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها لذلك جاء هذا التعاون ليتماشي مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية.



وأوضح فاروق، أنه بمقتضي هذا التعاون سوف تقوم الغرفة التجارية متمثلة في لجنة المرأة والتجارة بإقامة ورش تدريب علي الحرف اليدوية والتراثية بأعلي مستوي تدريبي بالمجان للمتقدمات للحصول علي قرض مستورة وذلك لتشجيع المرأة علي الدخول في المجال التجاري الرسمي وتطوير آليات توسيع نطاق الشمول المالي، لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية في كل محافظة وقرية في مصر.



وأكد فاروق، فاعلية برامج تمويل المشروعات الصغيرة في تمكين الأسر الأكثر احتياجا اقتصاديا، من خلال تزويدهم بالأصول لبدء أنشطة اقتصادية تساعد في تحسين سبل العيش لهم، حيث يعتبر المشروع مصدر الدخل الرئيسي الحالي للعديد من الأسر، التي حققت ارتفاعا في دخلها بعد الحصول على التمويل موضحا ان البنك نجح في تمويل اكثر من 18 ألف مشروع بقيمة إجمالية 306 ملايين جنيه تقريبا.



وأشار فاروق، إلي أنه تم أيضا الاتفاق علي التعاون المشترك بين الجانبين في تبني قضايا مشتركة تخص مجال الاعمال وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودراستها وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع هذه المشكلات وتذليل العقبات بالتعاون مع الجهات المختصة كذلك المشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بدور البنك والغرفة التجارية في دعم هذه المشروعات.



وقال المهندس إبراهيم العربي في كلمته التي ألقاها عنه المهندس سامح زكي إن للمرأة أدوار متعددة سواء مجتمعية أو تجارية تحتم علينا مساندتها وبقوة في الفترة القادمة مشيرا إلي دعمه لدور المرأة بشكل عام وبالغرفة التجارية بصفة خاصة مشيدا بدور لجنة المراة بالغرفة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها من أجل تشجيع ومساندة المرأة لزيادة دورها التجاري والمجتمعي.



وشدد "العربي" علي أن هناك دعما كبيرا من مجلس ادارة غرفة القاهرة للمرأة من أجل توسعها في الأنشطة المختلفة وتنمية الحرف اليدوية ومشروعاتها متناهية الصغر والصغيرة حيث إن المرأة أصبحت تشكل جزءا مهما للغاية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية ودورها الواضح فرض نفسه علي الساحة المجتمعية في الفترة الأخيرة.