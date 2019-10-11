خليها على موبايلك.. أرقام مهمة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين

يقدم موقع صدى البلد أرقام خدمات وزارة الداخلية لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين نستعرضها على النحو التالي:



- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم أمن الموانئ لتلقي بلاغات المواطنين 22616181

- رقم الأمن العام لتلقي بلاغات المواطنين 115 - 24224500 - 24888888

- نظم معلومات المرور لتلقي بلاغات المواطنين 23891988 - 22620766

- الإدارة العامة للمرور 01222111000 - 24021233

- الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- مرور أكتوبر 38355532

- الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- الحماية المدنية بالجيزة 37610258

- الإنقاذ النهري 27944050

- الأحوال المدنية 16582 - 22632087 - 24004400 - 090070999

- قطاع حقوق الإنسان 01126977333 - 01126977222 - 01126977444

- الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار 126

- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 24820001

- الإدارة العامة للأموال العامة 27921396 - 27921395

- الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية 24060800 - 24060804 - 24060803 - 24060801 - 24060802

- أكاديمية الشرطة 24109117 - 24109102 للرد على الاستفسارات الخاصة بلجان قبول الطلبات للالتحاق بالكلية.