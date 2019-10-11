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حوادث

خليها على موبايلك.. أرقام مهمة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:03 ص
أرقام مهمة لتلقي
أرقام مهمة لتلقي بلاغات
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مصطفي الرماح
يقدم موقع صدى البلد أرقام خدمات وزارة الداخلية لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين نستعرضها على النحو التالي:

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122
- رقم أمن الموانئ لتلقي بلاغات المواطنين 22616181
- رقم الأمن العام لتلقي بلاغات المواطنين 115 - 24224500 - 24888888
- نظم معلومات المرور لتلقي بلاغات المواطنين 23891988 - 22620766
- الإدارة العامة للمرور 01222111000 - 24021233
- الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444
- الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166
- مرور أكتوبر 38355532
- الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180
- الحماية المدنية بالقاهرة 23919364
- الحماية المدنية بالجيزة 37610258
- الإنقاذ النهري 27944050
- الأحوال المدنية 16582 - 22632087 - 24004400 - 090070999
- قطاع حقوق الإنسان 01126977333 - 01126977222 - 01126977444
- الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار 126
- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 24820001
- الإدارة العامة للأموال العامة 27921396 - 27921395
- الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية 24060800 - 24060804 - 24060803 - 24060801 - 24060802
- أكاديمية الشرطة 24109117 - 24109102 للرد على الاستفسارات الخاصة بلجان قبول الطلبات للالتحاق بالكلية.
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