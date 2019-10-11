تامر حسنى ينشر الإعلان الرسمي لـ فيلم الفلوس: قريبا

شارك الفنان تامر حسنى جمهوره برومو الإعلان الرسمى لفيلمه الجديد "الفلوس" من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".علق تامر حسنى على البرومو قائلًا: "الإعلان الرسمى الثانى لفيلم الفلوس قريبا بجميع دور العرض".يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى قررت عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.والفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.