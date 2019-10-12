لكل اسم حكاية.. تعرف على سبب تسمية الحامول بـ كفر الشيخ

تقع مدينة الحامول تقع في أقصى شمال مصر، وتتبع محافظة كفر الشيخ إداريًا، والمدينة عاصمة مركز الحامول أكبر مراكز المحافظة والذي يحده من الشمال مركز بلطيم وبحيرة البرلس ومن الشرق مركز بيلا وجنوبًا مركزي بيلا وكفر الشيخ وغربًا كفر الشيخ والرياض، وسُميت بهذا الاسم نسبة إلى نبات الحامول الموجود في بحيرة البرلس.



وكانت الحامول تتبع قديمًا مركز شربين والكفر الشرقي تتبع مركز طلخا التابعان لمديرية الغربية آنذاك ثم أنشئت محافظة كفر الشيخ التي ضمت مركز بيلا عام 1938م، الذي أصبحت الحامول تابعة له وكانت تتكون من مجموعة عزب.



وتعد حامول البراري،أصل إقليم البراري مثل حامول السعيد وحامول العرب وتريان والحلافي الصغرى التي تتبع عمودية الكفر الشرقي حتى الآن، ثم توسعت هذه العزب لتتصل ببعضها مكونة مدينة الحامول والتي أصبحت مركزًا مستقلًا بعد فصله عن مركز بيلا عام 1978م



وشهدت مدينة الحامول زيارة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، للنائب البرلماني الراحل أحمد أبو سعدة، وزارها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خلال افتتاحات توسعات مصنع بنجر السكر في الحامول، والذي يُعد قلعة إنتاج السكر في مصر والشرق الأوسط.