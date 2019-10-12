Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شريف إكرامي يرد لأول مرة على عدم اقتناع فايلر بمستواه.. فيديو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:19 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
Advertisements
أحمد هاني
كشف شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي حقيقة عدم اقتناع رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر به، بعد الفترة التي تولى فيها المدير الفني السويسري مهمة الفريق.

وقال إكرامي خلال تصريحات لبرنامج الملعب الذي يقدمه المذيع مهيب عبد الهادي عبر شاشة "MBC مصر" :لا أريد أن أعطي الموضوع أكبر من حجمه أنا لا أملك مشكلة في أي محتوى الأخبار التي تنشر عني، يوجد مؤسسات كبير لها مصداقية يصدر منها بعض الأخبار الخاطئة عني".

وتابع : "أكون دائمًا حريص على كشف الحقيقة وليس أي شئ ينشر أنا مطالب بالرد عليه وبالتأكيد الموضوع ليس إلا "إشاعة" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلي الجديد.. 10 معلومات عن رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر

بعد الاعتراض على مدرب الأهلى.. مصدر : رينيه فايلر الخيار الأمثل للمارد الأحمر

شريف إكرامي يوجه رسالة لـ طارق سليمان بعد رحيله عن الجهاز الفني للأهلي

نشرة الرياضة.. محمد صلاح ومانى حبايب.. وصول مدرب الأهلي الجديد للقاهرة .. وأمير مرتضى يكشف مفاجآت عن رينيه فايلر

فايلر يكشف كواليس مفاوضات الأهلي..و نصيحة جروس..وحكاية بلد الـ 60 مليون أهلاوي

تقسيمة قوية في مران الأهلي.. وتدريبات خاصة لـ حراس المرمى

ترشيحاتنا

أول تعليق من عمرو أديب على صورة محمد صلاح مع عارضة الأزياء.. شاهد

بـ الجمال .. مواكب الطرق الصوفية بالقليوبية في طريقها إلى مولد السيد البدوي ..صور

ثعبان يتسلل إلى داخل قبر الميت أثناء مراسم الجنازة.. شاهد ما حدث

رامى عباس عن صورة محمد صلاح مع عارضة الأزياء: عندما التقى الملك ملاكا

شرط صادم من كاف يمنع عمل عصام عبدالفتاح بـ الاتحاد الإماراتي

دعاء مستجاب في نفس اللحظة بـ4 أمور أوصى بها رسول الله لتفوز به

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان كب.. غادة عبد الرازق تثير ضجة علي السوشيال ميديا

بعد ظهورها مع محمد صلاح شاهد قصات شعر اليساندرا امبروسيو

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال حنان مطاوع