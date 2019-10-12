شريف إكرامي يرد لأول مرة على عدم اقتناع فايلر بمستواه.. فيديو

كشف شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي حقيقة عدم اقتناع رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر به، بعد الفترة التي تولى فيها المدير الفني السويسري مهمة الفريق.



وقال إكرامي خلال تصريحات لبرنامج الملعب الذي يقدمه المذيع مهيب عبد الهادي عبر شاشة "MBC مصر" :لا أريد أن أعطي الموضوع أكبر من حجمه أنا لا أملك مشكلة في أي محتوى الأخبار التي تنشر عني، يوجد مؤسسات كبير لها مصداقية يصدر منها بعض الأخبار الخاطئة عني".



وتابع : "أكون دائمًا حريص على كشف الحقيقة وليس أي شئ ينشر أنا مطالب بالرد عليه وبالتأكيد الموضوع ليس إلا "إشاعة" .