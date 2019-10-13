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حوادث

4 أرقام تهمك فى حالات الطوارئ.. تعرف عليها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 02:33 م
الداخلية
الداخلية
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مصطفى الرماح
خصصت وزارة الداخلية عدة أرقام للطوارئ، ليستغيث بها المواطنون فى وقت الحاجة.

وخصصت الوزارة رقم طوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، ويأتى فى مقدمة تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122، ومصلحة الأمن العام خصص له رقم 115 ورقم خاص بمكافحة جرائم المعلومات وهو 108.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سرعة تلبية استغاثات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم فى أسرع وقت.
4 أرقام تهمك فى حالات الطوارئ.. تعرف عليها
4 أرقام تهمك فى حالات الطوارئ.. تعرف عليها
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