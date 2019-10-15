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فن

إنتو سبب وصولي لأعلى مكان.. محمد إمام يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:40 م
صدى البلد
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شروق حمدى
وجه الفنان محمد إمام من خلال حسابه الشخصى على إنستجرام، رسالة مؤثرة لجمهوره، قائلا : "طول عمركم حافز ليا إني أوصل لأعلى مكان".

وتابع محمد إمام، في تعليق على صورة نشرها عبر حسابه: "شكرًا على كل الحب ده ".

ولاقت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى محمد امام و جاءت أبرز التعليقات : ابن الزعيم , تستاهل كل خير , فنان محترم , ربنا يكرمك

يذكر أن محمد إمام يستعد لطرح فيلم "لص بغداد" دور العرض السينمائي نهاية 2019 .

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.
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