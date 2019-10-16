غادة والي ترأس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.. صور

ترأست غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، افتتاح أعمال الدورة 73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.



واستهلت كلمتها بتوجيه الشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبًا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما شكرت الوزير سعد إبراهيم الخراز، وزير الشئون الاجتماعية بدولة الكويت، على جهوده في التعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، كما توجهت بالشكر أيضًا للسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على تعزيزها لعمل الأمانة الفنية للمجلس وكافة المجالس الوزارية واللجان ذات الصلة بالعمل الاجتماعي التنموي المشترك.



وقالت والي في كلمتها إن اجتماع اليوم هو الأخير بالتشكيل الحالي لمعالي الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي والذي استمر لمدة عامين، وإذ أشكركم على الثقة التي منحت لي لرئاسة أعمال المكتب.



كما أشارت إلى الانجازات التي تحققت خلال العامين المنصرمين رغم التحديات والصعوبات، إلا أنني أود الإشارة إلى بعض الجهود الهامة للمكتب التنفيذي التي رحب بها مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورفعها إلى القمة العربية ولاقت قبولا من القادة العرب من خلال اعتمادهم لعدد من المبادرات الهامة في هذا المجال والتي يأتي في مقدمتها إنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر، ومهنية العمل الاجتماعي العربي وخطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب.



وأضافت والي اعتماد القمة العربية التنموية الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال لوضع اللجوء/ النزوح في الدول العربية وعمل الأطفال في المنطقة العربية ونأمل أن يتم مواصلة الجهود بتنفيذ هذه المبادرات الهامة التي نرى أنها سوف تشكل إضافة إيجابية في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وتنعكس إيجابا على المواطن العربي بكافة فئاته ذلك بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الهامة التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين في كافة مجالات العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك والمعروضة تفصيلا أيضا على حضراتكم ضمن وثائق الدورة 73 للمكتب التنفيذي الموقر.



واضافت قائلة بأن فترة المكتب التنفيذي هذه شهدت نشاطا مكثفا حرصت شخصيا على القيام به مع معالي السفيرة هيفاء أبو غزالة- الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية، والسيد الوزير المفوض مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ، من خلال تمثيل المجلس الموقر في مؤتمر الدول الأطراف أعضاء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظيم أحداث جانبية فضلا عن المشاركة خلال شهر سبتمبر الماضي في قمة التنمية المستدامة وتنظيم إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد على هامش الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد عدد من اللقاءات الهامة مع كبار الشخصيات الأممية وفي مقدمتهم السيدة أمينة محمد_ نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وعددا من مديري وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، العاملة في المنطقة العربية وأود هنا أن أبدي ملاحظة هامة أرجو بلورتها في مشروع قرار حول أهمية مشاركة الوزراء أو ممثليهم في هذه الفاعليات، والتي جاءت بناء على قرارتهم في المجلس الوزاري، فيتطلب الأمر المزيد من التنسيق والتوجيه من متخذي القرار حتى يتم تنظيم تلك الفاعليات الهامة جدا بشكل أفضل، وبحضور عربي رفيع المستوى مما يمكن من تحقيق الأهداف المرجوة.



وفي ختام كلمتها وجهت والي الشكر إلى الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي على تعاونهم وثقتهم خلال الدورة الحالية للمكتب، مؤكدة على مواصلة التعاون في إطار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وعلى المجال الثنائي بما يحقق التنمية المنشودة متمنية لأعمال المكتب التنفيذي التوفيق والنجاح.