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رياضة

شوبير يكشف دليل براءة عمرو الجنايني من تأجيل مباراة القمة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:48 م
احمد شوبير
احمد شوبير
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي أحمد شوبير إن، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية حاول أكثر من مرة إقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعدها المحدد، ولكن لم يستطيه بسبب الدواعي الأمنية.

وأضاف شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون سبورت في برنامجه ملعب أون، أن تعليمات البلد وأمنها وأمانها في المقام الأول ولن ولم نستطيع أن نفعل شئ غير ذلك.

وأشار شوبير الى أن، المظلومين كثيرين منذ الأعوام السابقة بسبب التأجيلات العديدة للمباريات في الدوري الممتاز، وهذا ما تم في مباراة القمة مع اللجنة الخماسية.
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