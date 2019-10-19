لهذ السبب فيسبوك خارج القائمة.. تعرف على أفضل العلامات التجارية في العالم

كشف التقرير الصادر من شركة إنتربراند "Interbrand" الأمريكية، المتخصصة في مجالات الاستشارات وتحليلات وتقييم العلامات التجارية الشهيرة، أن شركات التقنية الأمريكية: آبل، وجوجل، وأمازون، لا تزال تواصل نجاحها كأكبر ثلاث علامات تجارية وأفضلها عالميًا لعام 2019.



وبحسب ما ذكرته شبكة "cnbc"، فإن شركات التقنية " وفقا للتقرير " تهمين على المراكز العشر الأولى من قائمة أفضل العلامات التجارية لعام 2019، إذ تتصدر قائمة الشركات هذا العام جاءت شركة آبل "Apple" في المركز الأول، ثم جوجل "Google " في المركز الثاني، ثم أمازون "Amazon" في المركز الثالث، ثم مايكروسوفت "Microsoft" في المركز الرابع، ثم سامسونج "Samsung" في المركز السادس.



وتقيس شركة الاستشارات وتحليلات العلامات التجارية التي تملكها مجموعة "Omnicom Group"، الأداء المالي للعلامة التجارية بالنسبة للمنتجات والخدمات التى تقدمها تلك الشركات، والدور الذي تلعبه العلامة التجارية في قرارات شراء المستهلك، ونقاط القوة وقدرة العلامة على المنافسة في السوق العالمي.



وأشار دانييل بينز، الرئيس التنفيذي لشركة "Interbrand" في نيويورك، بأن سبب مغادرة شركة فيسبوك "Facebook"، قائمة أفضل العلامات التجارية لهذا العام، هو المشكلات التي تتعلق بالخصوصية والأمان اللذين يدفعان اختيار المستهلك، وقالت الشركة في بيان لها: "إن فيسبوك دخل قائمة أفضل العلامات التجارية العالمية لأول مرة في عام 2012 في المرتبة 69، ثم شهدت نموًا هائلًا مكنه من بلوغ المركز الثامن في عام 2017، ولكنها تراجعت في عام 2018 إلى المركز التاسع، وانخفضت قيمتها بنسبة 11.8% خلال العام الحالي لتتراجع إلى المركز الرابع عشر مع قيمة 39.86 مليار دولار.



وقال " بينز": "من الواضح أن شركة فيسبوك تواجه سنة صعبة، حيث لم يقم بفعل شئ حيال الخصوصية، مثلما فعلت Apple بعمل رائع حقًا في مضاعفة الخصوصية، وكما فعلت Microsoft."



وبالنسبة للشركات غير التقنية الأخرى التي كانت من بين العشر الأوائل، فهي كوكا كولا "Coca-Cola" في المركز الخامس، وتويوتا "Toyota" في المركز السابع، ثم مرسيدس "Mercedes-Benz" في المركز الثامن، ثم ماكدونالدز "McDonald's" في المركز التاسع، ثم ديزني "Disney" في المركز العاشر.



ووفقا للتقرير، فقد زادت قيمة العلامة التجارية لشركة آبل بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي بحوالي 234.241 مليار دولار، أما بالنسبة لقيمة جوجل فقد زادت بنسبة 8% إلى 167.713 مليار دولار، أما أمازون فقد زادت ثلاثة أضعاف نمو جوجل، وذلك بنسبة 24% إلى 125.263 مليار دولار، أما قيمة مايكروسوفت فقد زادت ضعفي آبل؛ بنسبة 17% إلى 108.847 مليار دولار.