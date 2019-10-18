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أخبار العالم

يونكر: منع عضوية الاتحاد الأوروبي عن مقدونيا الشمالية وألبانيا خطأ تاريخي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:23 م
رئيس المفوضية الأوروبية
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
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رويترز
قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الجمعة إن إخفاق الاتحاد الأوروبي في الموافقة على بدء محادثات مع مقدونيا الشمالية وألبانيا بشأن انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي ‭‭"‬‬خطأ تاريخي".

وجاء تصريح يونكر بعد قول رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الاعتراض في قمة للاتحاد الأوروبي على بدء محادثات انضمام الدولتين الواقعتين في منطقة البلقان "خطأ".
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