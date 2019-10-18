يونكر: منع عضوية الاتحاد الأوروبي عن مقدونيا الشمالية وألبانيا خطأ تاريخي

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الجمعة إن إخفاق الاتحاد الأوروبي في الموافقة على بدء محادثات مع مقدونيا الشمالية وألبانيا بشأن انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي "خطأ تاريخي".
وجاء تصريح يونكر بعد قول رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الاعتراض في قمة للاتحاد الأوروبي على بدء محادثات انضمام الدولتين الواقعتين في منطقة البلقان "خطأ".
وجاء تصريح يونكر بعد قول رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الاعتراض في قمة للاتحاد الأوروبي على بدء محادثات انضمام الدولتين الواقعتين في منطقة البلقان "خطأ".