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رياضة

24 لاعبا للمشاركة في 5 وديات .. انطلاق معسكر منتخب مصر للشباب

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:45 ص
تدريبات منتخب الشباب
تدريبات منتخب الشباب
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ريهام بكير
يدخل منتخب الشباب مواليد 2001 معسكرًا مفتوحًا اليوم الأحد وحتى 29 من شهر أكتوبر الجاري يلعب خلاله 3 مباريات ودية مع فرق أندية القسم الثاني.

وقد افقت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على خوض منتخب الشباب ، 5 مباريات ودية ، في المعسكر التدريبي ، استعدادا للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض شباب الفراعنة 5 مباريات ودية أمام سماد أبو قير يوم 23 أكتوبر وايرسبورت يوم 24 من نفس الشهر و 26 مع اسكو والبلاستيك يوم 27 أكتوبر و29 مع طنطا.

واختار ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب قائمة ضمت 24 لاعبا هم : حمزة علاء ومحمد بركات ومحمود صابر ومحمد أشرف والعربى بدر من الأهلى وأحمد عيد وأسامة فيصل من الزمالك وزياد كمال وعبد الله عادل وعبد الرحمن العشرى من إنبى وإيهاب العايدى وزياد فرج من المصري ومحمد الشناوى ومحمود عباس من بتروجت وعماد ميهوب وإبراهيم عادل من بيراميدز وزياد عماد من الجونة وحمادة فاروق من مصر المقاصة وفارس مجاهد من سموحة وحازم هانى من المنصورة وعبد الغنى محمد من الاتحاد ومحمود صابر من المستقبل وحسام حسن من غزل المحلة ويوسف المجيد لاعب هيرتا برلين الألماني.
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