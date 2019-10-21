سالى عبدالسلام: ربى استودعتك لبنان وشعبها

نشرت الإعلامية سالى عبد السلام عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها من لبنان.



وعلقت سالى عبد السلام على الصورة قائلة: " ربى استودعتك لبنان وشعبها..اللهم احفظ لبنان ..بحبك يا لبنان ".



وكانت قد نشرت الإعلامية سالى عبد السلام عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "إنستجرام" فيديو من لبنان توضح ما يحدث لها.



وعلقت سالى عبد السلام على الفيديو قائلة: "كنا بنصور فى بيروت كلام_نواعم، مش عارفين هنرجع امتى ولا هيحصل إيه.. ربى احمى لبنان وشعبها أنا بحب لبنان".

