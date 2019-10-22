أغرب مطالب الثوار في لبنان.. هاتولنا رقاصة .. فيديو

في مطلب غريب، فاجأ أحد المتظاهرين في منطقة النبطية مراسل إحدى القنوات الفضائية خلال تغطيته للمظاهرات في منطقة النبطية، بأن طلب أن يأتون برقاصة إلى المتظاهرين.



وقال المتظاهر: "جيبولنا رقاصة ليش عنا ما في رقاصة بالنبطية خيي".



وكانت راقصة قد شاركت في تحركات رياض الصلح، قبل أن يتم طردها من قبل المتظاهرين. واعترض الكثير من المتظاهرين على وصلة الرقص التي قاطعت الهتاف، وأقدمت إحدى المتظاهرات على تأنيبها وإرغامها على التراجع والتوقف عن الرقص من أمام المسجد ولكون هذا الفعل يسيء لصورة التظاهرات الشعبية.



وقالت الراقصة التي تدعى سماهر في تصريحات صحافية إنه لا يوجد جهة حزبية وراء حضورها، وأشارت إلى أنها لم تتقاض أي أجر مقابل ذلك وأنها كانت مع أصدقائها، فيما تردد بين المتظاهرين أن حزب سبعة هو من استقدمها، لا سيما وأنه يتخّذ مكانًا مستقلا في ساحة رياض الصلح ويقيم مسرحًا مع "دي جي" تحت شعار "مقاومة مدنية".





