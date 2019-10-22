Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أغرب مطالب الثوار في لبنان.. هاتولنا رقاصة .. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:25 م
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
Advertisements
عرفة البنداري
في مطلب غريب، فاجأ أحد المتظاهرين في منطقة النبطية مراسل إحدى القنوات الفضائية خلال تغطيته للمظاهرات في منطقة النبطية، بأن طلب أن يأتون برقاصة إلى المتظاهرين.

وقال المتظاهر: "جيبولنا رقاصة ليش عنا ما في رقاصة بالنبطية خيي".

وكانت راقصة قد شاركت في تحركات رياض الصلح، قبل أن يتم طردها من قبل المتظاهرين. واعترض الكثير من المتظاهرين على وصلة الرقص التي قاطعت الهتاف، وأقدمت إحدى المتظاهرات على تأنيبها وإرغامها على التراجع والتوقف عن الرقص من أمام المسجد ولكون هذا الفعل يسيء لصورة التظاهرات الشعبية.

وقالت الراقصة التي تدعى سماهر في تصريحات صحافية إنه لا يوجد جهة حزبية وراء حضورها، وأشارت إلى أنها لم تتقاض أي أجر مقابل ذلك وأنها كانت مع أصدقائها، فيما تردد بين المتظاهرين أن حزب سبعة هو من استقدمها، لا سيما وأنه يتخّذ مكانًا مستقلا في ساحة رياض الصلح ويقيم مسرحًا مع "دي جي" تحت شعار "مقاومة مدنية".


Advertisements

ترشيحاتنا

أحمد موسى: شوية مطرة نزلوا والبلد تضرب تقلب.. فيديو

قرار جديد من الأهلي بشأن رمضان صبحي

متهمة تعترف بتحريض المواطنين على استغلال مقتل محمود البنا لإثار الفوضى

أشرف صبحي يتواصل مع الزمالك بشأن أزمة بيان الأهلي

علاء ميهوب آخر من يعلم.. ننشر كواليس الإطاحة بعندليب الأهلى من الترسانة

صور.. مياه الأمطار تغرق القاهرة ونفق العروبة وتوقف الحركة المرورية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شلل مروري.. القاهرة تدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار ..صور

الميه غرقت العربيات والكهرباء مقطوعة .. جهاز مدينة العبور خارج نطاق الخدمة .. صور

بـ القفطان المغربي.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد