بعد توقف 4 سنوات.. أولى الرحلات البريطانية تصل شرم الشيخ ديسمبر المقبل

يستقبل مطار شرم الشيخ الدولى، أولى الرحلات الجوية البريطانية خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية رفع القيود الحالية المفروضة على الرحلات الجوية البريطانية المتجهة إلى شرم الشيخ، بعد توقف دام لمدة 4 سنوات منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015.



وتبدأ احدى شركات الطيران البريطانية تشغيل أولى رحلاتها القادمة من العاصمة البريطانية لندن الى مدينة شرم الشيخ وعلى متنها 168 راكبًا ومن المقر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيًا حتى شهر مارس 2020 وذلك تزامنًا مع الحركة السياحية المتزايدة التى تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوى الحالى.



كان مطار شرم الشيخ الدولى حصل على تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية ( ISO 9001_ 2015 ) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة والذى يعد مقياسًا للتقييم الفعلي للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة، وذلك فى ضوء حرص وزارة الطيران على تطبيق أعلى نظم ومعايير الجودة الشاملة والالتزام بالمبادئ والمقاييس العالمية للجودة في جميع المطارات المصرية.



كما تؤكد هذه الخطوة تضافر جهود العاملين في مختلف القطاعات حيث أشاد فريق المراجعين بالشركة المانحة بفاعلية النظام والتطور في الأداء وتعاون العاملين بالمطار والعمل بروح الفريق الواحد ، والتي ظهرت نتائجها خلال عملية المراجعة .