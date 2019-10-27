أثارت الجدل.. فنانة شهيرة تظهر حافية القدمين في مهرجان أيام قرطاج السينمائية

شهدت فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان "أيام قرطاج السينمائية"، الذي انطلق في مدينة الثقافة بالعاصمة تونس، وتمتد فعالياته حتى 2 نوفمبر المقبل، العديد من المشاهد التي أثارت الجدل.ظهرت الفنانة التونسية مريم بن شعبان، "حافية القدمين" على السجادة الحمراء حيث لفتت الانتباه بطريقة احتجاجها على ما اعتبرته من وجهة نظرها سوء تنظيم وقلة اهتمام بالفنانين.وتنقلت الفنانة التونسية حافية القدمين من شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة التونسية، والقريب للغاية من مقر المهرجان، وظلت كذلك اثناء سيرها حتى مدينة الثقافة في حركة احتجاجية، بسبب غياب سيارة نتقلها حتى السجادة الحمراء.وقالت مريم بن شعبان في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام التي قامت بتغطية الحدث، إنها حضرت حفل الافتتاح وعرض فيلم "عرائس الخوف" وهي حافية كي تلفت نظر المسؤولين إلى ضرورة احترام الفنانين التونسيين الذين يمثلون صورة تونس.رغم أن الفنانة مريم بن شعبان، ارتأت من وجهة نظرها أن تحتج على طريقتها الخاصة لعدم وجود سيارة تنقلها للسجادة الحمراء، إلا أن هذا الموقف المحرج أثار استياء العديد من الفنانين المشاركين في حفل الافتتاح، واعتبر البعض منهم أن هذا موقف غير مستحب من إدارة المهرجان، إذ أن هذه الأمور التنظيمية واللوجستية لا بد من أخذها بعين الاعتبار في مهرجان يتجاوز عمره النصف قرن.وتعد أيام قرطاج السينمائية أكبر تظاهرة سينمائية تعيشها تونس في شهر أكتوبر من كل عام، وهي من أقدم التظاهرات السينمائية في إفريقيا، وتستقطب سنويا مئات الضيوف من نجوم السينما من تونس والخارج.