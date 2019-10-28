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فن

محيي إسماعيل يتصدر تويتر .. ومغردون: ممثل عبقري لم يتم اكتشاف ربع موهبته

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:41 ص
محي إسماعيل
محي إسماعيل
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محي_اسماعيل، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏محي إسماعيل 😂😂😂😂 مسخرة

‏بغض النظر عن الهزار، و أنه بقي تريند.. بس محي اسماعيل ممثل عبقري لمّ يَتم اكتشاف ربع موهبته من المخرجين وصناع السينما في مصر إلى الآن للأسف.

‏محي اسماعيل المفروض يعمل الچوكر😂😂

‏عارفين أيه الى خلى محى أسماعيل تريند له يومين.. أنه واضح وصريح وبيقول الى جواه بصدق ولما يتزنق يعمل مجنون وبقلبها هزار.

يطبق حكمه عيش مجنون تأمن غدر الخبثاء

وعشان كده بيخافو يتعاملو معاه عشان فاهم كويس قوى

واهم حاجه فيه انه يكره النفاق

‏‎#محي_إسماعيل
انا بكره الشغل والمدير وبهبد. وكنت عبقري. ايه تاتي ?!

‏محى اسماعيل قيصىر السينما 😂😂😂

‏عارفين لما ربنا يبعد حد عن حاجه اللي يستحقها ومرة واحده يلاقيها
زي محي اسماعيل والتريند مثلًا
حكمة ربنا مفيش اصعب من انتظارها ولاجمل من نهايتها

‏على فكرة محى اسماعيل شخص مثقف جدا جدا وبيقرا كتب كتير جدا

‏باختصار ‎#محي_إسماعيل مجرد سؤال هو العيب فيه ولا في الفن ولا في اللي دفنوه وهو حي حبيبي فذ من بدايته ميت طول حياته عبقري انسان كمان فنان الساخر الحقيقي من وفي هذا الزمان
بقلم محمد الطامي.

‏على فكرة الفنان محي اسماعيل فنان رائع وعظيم يكفي انه استطاع تجسيد ١٤ حالة نفسية مختلفة في ١٤ عمل سينمائي.
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