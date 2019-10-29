اليوم.. الإعلان عن قائمة المنتخب الأولمبي النهائية في أمم إفريقيا

يستقر اليوم، الثلاثاء، شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على القائمة النهائية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستقبلها مصر في الفترة ما بين 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



ومن المقرر، أن تضم القائمة النهائية 21 لاعبًا، ويسمح للمنتخب تغيير أي لاعب في القائمة قبل أول مباراة في البطولة بـ24 ساعة فقط، وذلك بتصريح طبي.



وكان المنتخب الأولمبي أدى مرانا قويا في بداية معسكره المغلق والأخير استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣سنة، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة.



جاء المران تكتيكيا في المقام الأول وظهر فيه مدى التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني وسعي الجميع من أجل الظهور بشكل طيب قبل ٢٤ ساعة من إعلان القائمة النهائية التي ستخوض البطولة.



من جانبه أكد الكابتن شوقي غريب ان القائمه النهائية سيتم حسمها اليوم، وفقًا للكاف، مشيرا إلي أن الجهاز الفني حدد المعايير التي سيختار على أساسها سواء كانت طبية أو مرونه تكتيكية مؤكدا أن جميع من في المعسكر على قلب رجل واحد سواء في القائمة أو خارجها مشيدا بالروح التي يتمتع بها اللاعبون.



وقال غريب ان لديه ثقة كبيرة في كل العناصر مطالبا إياهم بضرورة الالتزام بالتعليمات في التدريبات وخلال المباريات من أجل تحقيق الحلم الكبير وهو التأهل للدورة الأولمبية ثم الفوز بالبطولة.





