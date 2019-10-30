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منوعات

شاهد.. آراء المواطنين حول عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:33 م
صدى البلد
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ماجدة المهدى _ عدسة : صلاح مهدى
أعلن خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه التقى مع جيفري آدامز سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث التعاون لعودة حركة السياحة البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ.

وأعرب آدامز عن سعادته بنجاح الجهود المشتركة لعودة حركة السياحة البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ، وأشاد بالجهود التي بذلت للنهوض بالمدينة في مختلف المجالات والمستوى الجمالي الكبير الذى وصلت اليه.

وحرص خالد فودة على مناقشة سبل تفعيل بدء الحركة السياحية وتشغيل حركة الطيران والاستعداد لها.

ولذلك رصدت عدسة "صدى البلد" أراء بعض المواطنين بهذا الشأن ووجهت لهم سؤالا بعنوان "هل تتوقع انتعاش حركة السياحة في مصر بعد عودة الرحلات البريطانيه لشرم الشيخ".

في البداية، قال لطفي عبد العال انه بالطبع سوف تنتعش السياحة بشكل كبير لان الأوربيون لن يجدوا مكان أفضل من مصر ولا تقتصر للأماكن السياحيه الجميله على شرم الشيخ فقط ولكن هناك الساحل الشمالي والقاهرة بما تحويله من أثار فرعونية وإسلامية وقبطية هذا غير المناخ في مصر يعتبر جنه.

وأضاف شعبان عبدالحميد الى انه شئ جيد بالتأكيد عودة السياحة البريطانية مرة أخرى ولكن اتمنى ان يكون هناك اهتمام أكثر من جانب الشركات السياحية القدرة على تشجيع أكبر عدد من الوفود البريطانية وزيادة ثقتهم بأن مصر آمنة.

وأشار أشرف الشافعي إلى أنها خطوة جيدة خاصة وأن السياحة في مصر ليست في حالة جيدة منذ أن قامت الثورة و ونأمل أن تكون بشرة خير لانعاش السياحة في مصر مرة أخرى.

وتابعت نبيلة شريف قائلة إن هذا القرار بالتأكيد سيؤدي إلى انتعاش السياحة المصرية بشكل كبير خاصة وان شرم الشيخ بلد سياحي من الدرجة الأولى ورجوع السياحة البريطانية الى شرم الشيخ سيؤدي إلى تحفيز باقي الدول لزيارة مصر و عودة السياحة مرة أخرى في مصر إلى مجدها.
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