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فن

بنت القلب تدخل الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:52 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكنت اغنية بنت القلب للمطرب مدحت صالح من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الغنائية الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

حققت الأغنية ما يقرب من 140 الف مشاهدة بعد طرحها، وتعد تلك الأغنية واحدة من اغانى البوم مدحت صالح الجديد ، الذى يحمل ذات الاسم، وطرح عدد من الأغانى التى من المقرر ان يتضمنها الالبوم، على راسها و"زي ما أنت عايز" و"هما الحبايب" و"عليك إحساس" و"لما قالك بحبك".

والألبوم بشكل عام هو مشروع فني يجمع بين مدحت صالح وبهاء الدين محمد، تم الكشف عنه منذ فترة، وبدأ طرحه للجمهور على فترات.
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