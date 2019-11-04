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اقتصاد

بحضور وزراء التجارة والإنتاج الحربي.. انطلاق معرض إيجي ترافيك اليوم

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:31 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم - أحمد أبو شوشة - عدسة:عمرو السيد
تنطلق اليوم الاثنين ولمدة يومين، فعاليات معرض إيجي ترافيك، أول معرض من نوعه لوضع حلول لمشاكل الطرق والنقل والكباري والبنية التحتية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين على رأسهم، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

يشارك فى المعرض ما يقرب من150 شركة عربية وأجنبية متخصصة فى مجالات النقل والطرق لعرض مشاريع جديدة فى ذات الصدد، منها شركات من الصين وألمانيا وتركيا والتى تطلق مبادرات وأفكار متطورة لحماية الطرق بأحدث الوسائل التكنولوجية والحد من التكدس المرورى ووضع حلول جذرية لمشاكل البنية التحتية ومواجهة التأثيرات السلبية للأمطار والسيول على الطرق الداخلية والسريعة، إضافة إلى عرض نماذج مختلفة لإشارات المرور بمعايير عالمية.

من جانبه قال الدكتور عمرو شوقي الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة إيجي تك: إن المعرض بمثابة فرصة ذهبية لتبادل خبرات الشركات المحلية والعربية والأجنية فى مجال الحفاظ على الطرق التى أصبح الكثير منها عرضة للإهلاك السريع نتيحة الحمولات الزائدة أو تكسير الشوارع وإعادة احلالها وتجديدها عدة مرات، كما أن مصر شهدت فى الفترة الأخيرة تغيرات مناخية من سقوط سيول وأمطار وغيرها الأمر الذى يؤثر بشكل سلبى على الانسياب المرورى وعلى الطرق بشكل عام، ما يستوجب وضع حلول استراتيجية لكل هذه الظواهر للحفاظ على شبكة الطرق.

وأضاف شوقى: إن الدول الأجنبية المشاركة فى المعرض لديها خبرات متميزة فى تطوير البنية التحتية والشبكة القومية للطرق، فقد استثمرت الصين 199.5 مليار دولار بالطرق السريعة والمجاري المائية خلال 8 أشهر فى 2019 كما تتوسع فى استثمارات البنية التحتية، وكذلك ألمانيا التى تعرض تجاربها فى مجال تطوير الطرق، ولا سيما أن هناك أوجه للتعاون المتميز بين مصر وألمانيا الآن فى مجالات تطوير اشارات السكة الحديد وخطوط مترو الأنفاق.

يأتى معرض " إيجي ترافيك" الذى تنظمه شركة إيجي تك الهندسية بشراكة استراتيجية مع شركة ارت لاين للمعارض والمؤتمرات العريقة وبالتعاون مع شركة "StiExpo"، فى إطار حرص القطاع الخاص على المساهمة فى استكمال انجازات الدولة المصرية فى المشاريع القومية للطرق، والحفاظ على ما تم تحقيقه على أرض الواقع، حيث ساهمت المشاريع الأخيرة فى الحد من حوادث الطرق وتوسعة مساحات الشوارع والحد من التكدس المرورى.
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