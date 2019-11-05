سينما 2020 ترفع شعار خطوة إلى الأمام.. عودة الإنتاج الضخم.. والثنائيات والبطولة الجماعية أبرز الظواهر الفنية

كريم عبد العزيز وأحمد عز يرفعان شعار عمل واحد لا يكفي

كير والجن والعارف وإبراهيم الرافعي أفلام ذات ميزانيات ضخمة





يضع عشاق السينما أملا كبيرا فى الأعمال المتوقع عرضها فى 2020 حيث تشهد عرض عدد من الأفلام ذات الميزانيات الضخمة والتى كانت معدومة فى الفترة الماضية فضلا عن وجود عدد من الظواهر الايجابية التى تشهدها السينما فى العام الجديد.





نرصد أهم ملامح سينما 2020 والظواهر التى تشهدها فى العام الجديد.





الإنتاج السينمائي





يشهد عام 2020 عودة قوية للإنتاج السينمائى من خلال تقديم عدد من الأعمال ذات الميزانيات الضخمة، التى اختفت فى السنوات الماضية إلا بعض المحاولات القليلة مثل "الفيل الأزرق" و"الممر".





ومن المتوقع أن نشاهد فى سينما 2020 تغيرا في خريطة الإنتاج، من خلال تمويل عدد كبير من الأعمال ذات الميزانيات الضخمة، منها فيلم "كيرة والجن" الذي يجمع بين أحمد عز وكريم عبد العزيز.





كما تشهد السينما عرض فيلم "العارف .. عودة يونس" الذي يشارك فيه عدد من النجوم منهم أحمد عز وأحمد فهمى، وهناك أيضا فيلم "إبراهيم الرفاعي" الذي يقوم ببطولته محمد عادل إمام، والذى ينتمى إلى نوعية الأعمال الحربية على غرار فيلم "الممر"، وهناك أيضا فيلم "العنكبوت" الذى يجمع بين أحمد السقا ومنى زكى.





بطولة جماعية





تشهد سينما 2020 أيضا، اختفاء ظاهرة النجم الأوحد التى ظلت مسيطرة على الساحة السينمائية، حيث قرر المنتج أن يستفيد من العمل، من خلال مشاركة عدد من النجوم، ولعل من أبرزهم فيلم "كيرة والجن" الذي يجمع للمرة الأولى بين أحمد عز وكريم عبد العزيز، وذلك بعد ظهورهما سويا فى إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وهو ما تم الاتفاق عليه مع المؤلف أحمد مراد، والمخرج مروان حامد، اللذان يعقدان عدة جلسات من أجل الانتهاء من التحضيرات الأخيرة للعمل، وهو نفس الحال بالنسبة لفيلم "العارف .. عودة يونس" الذى يتم حاليا تصويره، والذى يجمع بين أحمد عز وأحمد فهمي، ومن إخراج أحمد علاء.





الثنائيات





تعتمد سينما 2020 إلى حد كبير على الثنائيات، ولعل من أبرزها عودة التعاون بين أحمد السقا ومنى زكي فى فيلم "العنكبوت" والذى يتم تصويره حاليا.





وتشهد أيضا التعاون الخامس بين المؤلف أحمد مراد والمخرج مروان حامد من خلال فيلم "كيرة والجن" الذى يجمع بين أحمد عز وكريم عبد العزيز، ويظهر الثنائى كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذى يتم تصويره حاليا، ومتوقع عرضه فى موسم نصف العام.





عمل واحد لا يكفي





يرفع النجوم فى سينما 2020 شعار "عمل واحد لا يكفي" ولعل من أبرز هؤلاء الفنان كريم عبد العزيز، الذى قرر ينتهى من عمل ليدخل فى عمل اخر وهو ما دفعه للتعاقد على 4 أعمال تقريبا.





وأعلن عن عملين الأول "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى يشاركه البطولة فيه ماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتاليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، أما العمل الثانى "كيرة والجن" الذى يجمع بينه وبين أحمد عز وتاليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



