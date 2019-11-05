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أخبار البلد

الرئيس السيسي يشهد احتفال مصر بذكرى المولد النبوي.. الخميس

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد الرحمن محمد
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي تنظمه وزارة الأوقاف، بقاعة مؤتمرات الأزهر بحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجميع الوزراء بالحكومة ولفيف من كبار العلماء والأئمة وعدد من سفراء الدول العربية.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس خلال الاحتفال، كلمة إلى الأمة الإسلامية بهذه المناسبة حول مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوى الشريف.

كما يكرم رئيس الجمهورية عددًا من الشخصيات من مصر والخارج، ممن أثروا الفكر الإسلامى الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم فى تجديد الخطاب الدينى والعمل الدعوى.

ويلقي كل من فضيلة الإمام الأكبر كلمة بهذه المناسبة حول أخلاق وقيم الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وأهمية ترجمتها بالمجتمع، ووزير الأوقاف حول جهود الوزارة لتجديد الخطاب الدينى والدعوى وتدريب الأئمة والواعظات ونشر الوعى المستنير ومواجهة الفكر المتطرف من خلال التعاون مع مختلف الوزارات وبإصدار العديد من المؤلفات الثقافية والدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، وكذلك الحملة العالمية التى أطلقتها الوزارة الشهر الحالى احتفالا بذكرى المولد النبوى الشريف.
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