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رياضة

توتنهام ضيفا ثقيلا على النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:15 ص
النجم الأحمر ضد توتنهام
النجم الأحمر ضد توتنهام
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إسراء أشرف
يحل فريق توتنهام الإنجليزي، ضيفًا على نظيره النجم الأحمر، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع توتنهام أمام النجم الأحمر، لتكرار سيناريو المباراة الماضية التي جمعت بينهما منذ أسبوعين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وحقق الفوز فيها على الفريق اليوناني بنتيجة 5-0.

وكان توتنهام تعادل أمام أوليمبياكوس اليوناني في الجولة الأولى 2-2، قبل أن يتلقى هزيمة مذلة أمام بايرن ميونيخ 7-2، في الجولة الثانية، فيما حقق الفوز على النجم الأحمر الجولة الماضية 5-0.

وفي سياق المجموعة، يلتقي بايرن ميونخ مع أولمبياكوس اليوناني، في تمام السابعة مساءً، على ملعب "أليانز آرينا"، ضمن منافسات البطولة ذاتها.

ويحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الثانية، التي يتصدرها بايرن ميونخ برصيد 9 نقاط، بينما يأتي النجم الأحمر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتوتنهام ثالثا بنقطة وحيدة، فيما يأتي أوليمبياكوس اليوناني في المركز الأخير بنقطة واحدة.
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