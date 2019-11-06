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فن

أنغام تفتتح حفل الموسيقى العربية بـ عمري معاك .. صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:25 م
صدى البلد
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أية عاطف
صعدت المطربة أنغام لمسرح حفلها الكبير بدار الأوبرا المصرية، منذ قليل، بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.

وافتتحت أنغام الحفل بأغنية «عمري معاك»، وسط ترحاب كبير من قبل جمهور الحفل الذي امتلأ المسرح الكبير عن آخره، ليرفع الحفل شعار «كامل العدد»، بعدها غنت «حالة خاصة جدا، وياريتك فاهمني».

وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربا ومطربة وعازف و37 حفلا موسيقيا وغنائيا و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.
أنغام تفتتح حفل الموسيقى العربية بـ عمري معاك .. صور
أنغام تفتتح حفل الموسيقى العربية بـ عمري معاك .. صور
أنغام تفتتح حفل الموسيقى العربية بـ عمري معاك .. صور
أنغام تفتتح حفل الموسيقى العربية بـ عمري معاك .. صور
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