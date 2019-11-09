برشلونة في مهمة استعادة صدارة الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو

يستضيف فريق برشلونة نظيره سيلتا فيجو اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإسباني.



ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لاستعادة صدارة الدوري الإسباني، بينما يطمح سيلتا فيجو في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، لتحسين وضعه في جدول الترتيب.



ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، خلف ريال سوسيداد متصدر الترتيب بـ 23 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ 18 بـ 9 نقاط.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، أنيس مع بلد الوليد، فالنسيا مع غرناطة، إيبار مع ريال مدريد.