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فن

بـ صورة جديدة.. أحمد السقا يروج لـ فيلمه الجديد العنكبوت

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 07:25 ص
احمد السقا
احمد السقا
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محمد بدران
شارك الفنان أحمد السقا متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له من كواليس فيلمه الجديد "العنكبوت".

وظهر لأحمد السقا خلال الصورة في مشهد اكشن الذي يعتمد عليه خلال في الفيلم وعلق قائلًا "تيك توك العنكبوت".

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المتبقية له منها في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.
بـ صورة جديدة.. أحمد السقا يروج لـ فيلمه الجديد العنكبوت
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