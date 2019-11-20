فساتين جريئة.. 5 نجمات أثرن الجدل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شهدت السجادة الحمراء هذه الليلة العديد من إطلالات النجمات خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، حيث تألقت النجمات بفساتين مميزة كعادتهن في كل مهرجان.



الفساتين الجريئة كانت عنوان إطلالات الليلة، فقد اختارت مجموعة كبيرة من النجمات فساتين أنيقة ولكنها جريئة، عرضتهن للانتقاد من قبل الجمهور بعد انتشار صور النجمات في الحفل، على مواقع التواصل الإجتماعي.



الفنانة رانيا يوسف جاءت على رأس هؤلاء النجمات، فقد تألقت بفستان أسود لامع مجسم يشكف عن الظهر بأكمله، ووقفت على السجادة الحمراء تلتقط الصور لفستانها وتداعب المصورين.



كذلك النجمة إلهام شاهين ظهرت بفستان أسود مجسم مكشوف الصدر وشفاف على الجانبين، مما عرضها للانتقاد نظرًا لعدم مناسبة الفستان لسنها.



الفنانة الاستعراضية سما المصري أثارت الجدل بشكل واسع خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي اليوم، حيث ظهرت بفستان مجسم مع ارتدائها الحجاب، مما جعلها محل انتقاد وهجوم من رواد السوشيال ميديا.



كذلك ظهرت هنا الزاهد في حفل الافتتاح بفستان أسود مجسم مفتوح على الساق، ومكشوف الأكتاف ، وكشف الفستان عن خسارتها لوزنها بشكل ملحوظ.



كما ظهرت منى زكي بإطلالة غير متوقعة، حيث ارتدت فستانا مفتوحا على الساق، عرضها لموقف محرج أثناء سيرها على السجادة الحمراء.