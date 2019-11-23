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محافظات

حكر السكاكيني .. حدوتة مصرية من العشوائية إلى جنة الشرابية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:02 ص
أهالي الحكر قبل التطوير
أهالي الحكر قبل التطوير
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عبد العزيز جمال
حكر السكاكيني واحدة من أكثر البؤر العشوائية بقلب العاصمة، والتي كانت تكتظ بالمباني العشوائية وعكست صورة سيئة للعاصمة التي حصلت على لقب اجمل مدن العالم في خمسينيات القرن الماضي، ولكن مؤخرا طرقت محافظة القاهرة أبواب المنطقة لتطويرها.

المنطقة التي تحوي أكثر من ٢٥٠ عقارا تم إزالتها علاوة على نقل ٧٩٤ أسرة الى وحدات سكنية مجهزة بمشروع المحروسة ١.

تقدر مساحة الحكر بـ ٥.٩ فدان أعدت لها محافظة القاهرة مخططا لإعادة استغلال المساحة التى تم إخلاؤها وتبلغ ٦ أفدنة تقريبا.

مخطط التطوير بحسب المحافظ اللواء خالد عبد العال يشمل إنشاء مجمع مدارس، ومجمع خدمات ،مركز شباب ، ساحات انتظار، ومسجد ، مركز تجارى ، مركز طبى ، نقطة شرطة ، مسطحات خضراء علاوة على محور شرق السكة الحديد بمزلقان أبو وافية ، فالمنطقة ستكون بمثابة مجمع خدمات ومتنفس حضاري لحي الشرابية.

وبعد انتهاء تطويرها تكون انتهت المحافظة بذلك من القضاء على بؤرتين عشوائتين بحي الشرابية.
مشروع المحروسة مشروع المحروسة
حكر السكاكيني .. حدوتة مصرية من العشوائية إلى جنة الشرابية
حكر السكاكيني .. حدوتة مصرية من العشوائية إلى جنة الشرابية
حكر السكاكيني .. حدوتة مصرية من العشوائية إلى جنة الشرابية
رئيس الوزراء يزور طلبة الحكر بعد نقلهم للمحروسة رئيس الوزراء يزور طلبة الحكر بعد نقلهم للمحروسة
سيدة من قاطني الحكر قبل تطويره سيدة من قاطني الحكر قبل تطويره
أطفال الحكر قبل التطوير أطفال الحكر قبل التطوير
حكر السكاكيني .. حدوتة مصرية من العشوائية إلى جنة الشرابية
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