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محافظات

ضمن الموجة 14.. محافظة أسوان تزيل 44 حالة تعد على أملاك الدولة في نصر النوبة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة المعنية بمدن ومراكز محافظة أسوان، جهودها لإزالة التعديات والإشغالات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الرابعة عشر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسترداد حق الدولة وبناءًا على تكليفات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بضرورة التصدى بكل حزم لأى تعديات مستحدثة وإزالتها أولًا بأول ، وإعادة الإنضباط والوجه والجمالى والحضاري بها.

وفي هذا الإطار واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة حملاتها المبكرة لإزالة 44 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 23 ألفا و835 م2 وذلك بنطاق مدينة كلابشة وقرى أبوهور وقورته والدكة وأبوسمبل.

من جانبه قال العميد محمد البنا رئيس مركز ومدينة نصر النوبة والذى أكد بأن الحملة نجحت فى تنفيذ 24 قرار إزالة إدارية، بإجمالي مساحة 14 ألفا و460 م2 ، بالإضافة إلى 20 قرار إزالة فورية بمساحة 9 ألالاف و375 م2.

وأوضح محمد البنا بأن حملة الإزالة كانت بقيادة رئيس مركز ومدينة نصر النوبة وبمشاركة القوات الأمنية بقيادة اللواء مصطفى محمد، مساعد مدير الأمن لمنطقة وسط، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات القروية والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة فيها مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة.
ضمن الموجة 14.. محافظة أسوان تزيل 44 حالة تعد على أملاك الدولة في نصر النوبة
ضمن الموجة 14.. محافظة أسوان تزيل 44 حالة تعد على أملاك الدولة في نصر النوبة
ضمن الموجة 14.. محافظة أسوان تزيل 44 حالة تعد على أملاك الدولة في نصر النوبة
ضمن الموجة 14.. محافظة أسوان تزيل 44 حالة تعد على أملاك الدولة في نصر النوبة
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