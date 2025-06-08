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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

الأهلي وانتر ميامي
الأهلي وانتر ميامي
حمزة شعيب

يدخل النادي الأهلي تحديًا عالميًا جديدًا، استعدادًا للمشاركة في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام لأول مرة بنظام يشمل 32 فريقًا، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو. ويمثل الأهلي القارة الإفريقية في البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ليواصل حضوره القاري والدولي في المحافل الكبرى.

جاءت قرعة البطولة لتضع الأهلي ضمن المجموعة الأولى، حيث تضم إلى جانبه كلاً من:

  1. إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
  2. بالميراس البرازيلي، أحد أبرز أندية أمريكا الجنوبية
  3. بورتو البرتغالي، بطل الدوري المحلي وأحد أعرق الأندية الأوروبية

جدول مباريات الأهلي في دور المجموعات بكأس العالم للأندية 

 15 يونيو - الساعة 4:00 فجرًا بتوقيت القاهرة
يواجه الأهلي إنتر ميامي الأمريكي في مباراة افتتاحية مرتقبة أمام فريق يضم أسماء لامعة أبرزها ليونيل ميسي

19 يونيو - الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة
يواجه الاهلي فريق بالميراس البرازيلي في مواجهة قوية أمام بطل كوبا ليبرتادوريس سابقًا وأحد أقوى فرق أمريكا اللاتينية

22 يونيو - الساعة 5:00 فجرًا بتوقيت القاهرة
يواجه المارد الأحمر فريق بورتو البرتغالي في لقاء حاسم أمام فريق يتمتع بتاريخ طويل في دوري أبطال أوروبا.

الأهلي جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية

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