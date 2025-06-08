تعرف على معلق مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض تجربة ودية قوية أمام فريق باتشوكا المكسيكي، في مباراة تُقام منتصف ليل اليوم (الساعة 12 صباحًا بتوقيت القاهرة)، ضمن برنامج التحضيرات الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وتُذاع المواجهة بشكل حصري عبر قناة «أون سبورت 1» ومنصاتها الرقمية، بالإضافة إلى تطبيق «أون سبورت»، حيث توفر القناة تغطية إعلامية موسعة من معسكر الأهلي في مدينة ميامي، الذي يشهد استعدادات مكثفة لانطلاق البطولة العالمية.

وتم اختيار المعلق التونسي رؤوف خليف للتعليق علي أحداث اللقاء، في إطار خطة القناة لتقديم تغطية احترافية للجماهير، تسلط الضوء على كواليس المعسكر وأداء الفريق في المباريات التحضيرية.

تتولى الشركة «المتحدة للرياضة» مسؤولية تنظيم المعسكر والمباراة الودية، مع توفير محتوى حصري من التدريبات والفعاليات داخل معسكر الفريق، في خطوة تؤكد دعم الشركة لمشاركات الأندية المصرية على الساحة الدولية، وتقديم تجربة إعلامية متكاملة تواكب تطلعات الجماهير.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الأولى، حيث يفتتح مشواره فجر يوم 15 يونيو الجاري بمواجهة صعبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، وتضم المجموعة كذلك فريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، ما يضع الفريق الأحمر أمام تحدٍ كبير في البطولة التي تستمر حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 ناديًا من مختلف القارات.