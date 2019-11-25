الخميس .. هندسة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف والتدريب الـ 24

تنظم كلية الهندسة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ملتقى التوظيف والتدريب السنوي الـ 24 لطلبة وخريجي الكلية، يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري بمقر الكلية.



ويشارك في الملتقى عدد من الشركات الهندسية الكبرى والعالمية ومتعددة الجنسيات، ومنها شركة ميكروسوفت العالمية، وشلمبرجير، وأي بي ماجيكس، وإنبي، ودار الهندسة، وفودافون، ورواد، وجيزة سيستمز، وبيكسيولوجيك، وحديد عز، وإجادة، وغيرها، بالإضافة إلى نقابة المهندسين.



وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن ملتقيات التوظيف والتدريب السنوية التي تنظمها جامعة القاهرة تهدف إلى دعوة الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لدراسة مدى احتياجات سوق العمل من طلبة وخريجي الجامعة، وعرض وتوفير فرص العمل والتدريب لهم، واجراء تدريبات من خلال ورش عمل متخصصة، مما يساهم في دعم مهارات الطلاب ورفع قدرات الخريجين والمساعدة في تشغيلهم واكتسابهم مهارات جديدة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.



وأكد الدكتور الخشت، حرص الجامعة على المواءمة بين مخرجات التعليم والتعلم واحتياجات سوق العمل، من خلال تقديم برامج دراسية تلبي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا. مؤكدًا أهمية تنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والبرامج التدريبية للإعداد لسوق العمل، وانتاج رواد أعمال جدد.

