صحة أسوان تعقد ندوات تثقيفية للتوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل

حيث يأتى ذلك فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية بأسوان، فى نشر الوعى لدى المواطنين عن منظومة التأمين الصحى الشامل حيث تضمنت الندوة تعريف لمنظومة التأمين الصحى الشامل وأهميتها للمواطنين، وكذلك شرح آليات التسجيل فى المنظومة، بالإضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات الطلاب بخصوص المنظومة، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية.



من ناحية أخرى تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم وعقد الندوات التثقيفية للمواطنين عن منظومة التأمين الصحى الشامل، وما تحققه هذه المنظومة من فوائد عديدة للمواطن الأسوانى منها تطوير الأداء الصحى للارتقاء بالخدمة، بالإضافة إلى مجانيه الكشف والعلاج والتعامل من خلال ملف خاص بكل أسرة وبكل فرد من أفراد الأسرة ، علاوة على كيفية التسجيل فيها والحصول على الخدمة .



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن اليوم من بورسعيد عن إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمختلف محافظات الجمهورية .



يبدأ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان ضمن باقى محافظات المرحلة الأولى والتى ستبدأ من أول يوليو 2020.نظمت إدارة الخدمة الاجتماعية ومسئولى التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، بالتعاون مع المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بأسوان ندوة تثقيفية لطلاب المعهد.