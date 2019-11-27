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أخبار العالم

طائرات إسرائيلية تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 01:20 ص
طائرات إسرائيلية
طائرات إسرائيلية تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة
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قسم الخارجي
شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارات، على مواقع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال استهدفت مواقع للمقاومة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

فيما قالت قناة كان العبرية، إن طائرات سلاح الجو تغير على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع ‎غزة.

وتدوي صافرات الإنذار في غلاف غزة، تزامنا مع إطلاق المقاومة نيرانها على طائرات الاحتلال في شمال القطاع.

ويأتي القصف بعد إعلان جيش الاحتلال إطلاق قذيفتين صاروخيتين، مساء الثلاثاء، من قطاع غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان:" متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة وسديروت فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه المستوطنات حيث اعترضت القبة الحديدية قذيفة واحدة" وفق زعمه.
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