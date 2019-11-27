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تكنولوجيا

تويتر يستعد لحذف حسابات المستخدمين في 11 ديسمبر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 04:32 ص
تويتر
تويتر
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نهى حمدي
أعلن موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن قيامه بحذف حسابات مستخدمي Twitter غير النشطين، الشهر المقبل، لإزاحة غير المرغوب فيهم من المنصة وإخلائها للناشطين.

وسيقوم Twitter بإلغاء تنشيط الحسابات في 11 ديسمبر، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤثر فقط على المستخدمين الذين لم يقوموا بتسجيل الدخول على الإطلاق في الأشهر الستة الماضية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد بدأ النظام الأساسي بالفعل في إرسال بريد إلكتروني إلى المستخدمين لإخطارهم بأن حسابهم معرض لخطر الحذف، وأوضح المتحدث باسم تويتر:" تأتي هذه الخطوة كجزء من التزامنا بخدمة المحادثة العامة ، نعمل على تنظيف الحسابات غير النشطة لتقديم معلومات أكثر دقة ومصداقية يمكن للناس الوثوق بها عبر Twitter. جزء من هذا الجهد يشجع الناس على تسجيل الدخول واستخدام Twitter بنشاط عند تسجيلهم للحساب ، كما هو مذكور في سياسة الحسابات غير النشطة الخاصة بنا".

وأضاف المتحدث باسم تويتر: أنه لمنع حساب الشخص من الحذف ، كل ما يجب على المستخدم فعله هو تسجيل الدخول إلى حساب، وعلى الرغم من أن التغيير سيحدث في 11 ديسمبر، فليس من الواضح متى ستكون أسماء المستخدمين هذه متاحة للجمهور مرة أخرى ، وفقًا لـ The Verge.

وفي الوقت الحالي ، سيتعين على المستخدمين الانتظار لمعرفة أي الحسابات تفتح بعد ديسمبر، والتصرف بسرعة للمطالبة برقم حسابهم على تويتر عندما تصبح متاحة.
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