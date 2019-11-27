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رياضة

بمعاونة رجل أعمال خليجي.. الأهلي يستعد لضم بغداد بونجاح مهاجم السد القطري

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 05:42 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشفت العديد من التقارير الصحفية، أن اللاعب الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري قد ينضم للنادي الأهلي المصري خلال انتقالات يناير المقبلة.

وأشارت صحيفة النهار الجزائرية إلى أن مجلس ادارة النادي الأهلي أبدى إهتمامه بضم الدولي الجزائري والذي يُعد أفضل مهاجم داخل القارة الأفريقية.

وأوضحت الصحيفة لأن النادي الأهلي سيدخل في مفاوضات لضم اللاعب، بمعاونة رجل أعمال خليجي سيتحمل 50% من قيمة الصفقة.

وأكدت الصحيفة الجزائرية أنه وعلى الرغم من تمديد اللاعب عقده مع نادي السد القطري إلا أن مسئولي الأهلي مصرون على التعاقد مع صاحب الـ28 عاما في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام المصرية ألمحت في العديد من المناسبات الى رغبة الأهلي في ضم بونجاح خلال بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بمصر الصيف الماضي، إلا أن اللاعب أكد وقتها احترامه لعقده مع السد؛ ليتم إغلاق الأمر منذ هذا الوقت، إلا أن التقارير الجزائرية أعادت الإشارة إلى تجدد المفاوضات.
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