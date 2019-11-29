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فن

شاهد.. أشرف عبد الباقي يكشف عن كواليس آخر أغنية لـ مسرح مصر

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:00 م
أشرف عبد الباقي يكشف
أشرف عبد الباقي يكشف كواليس آخر أغنية لـ مسرح مصر
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قسم الفن
نشر الفنان أشرف عبد الباقي صورة عبر حسابه على إنستجرام، رفقة نجوم مسرح مصر، من داخل أحد الاستديوهات؛ لتسجيل أغنية ختام موسم مسرح مصر.

وظهر أشرف عبد الباقي في الصورة برفقة الفريق وعلق عليها: "تسجيل آخر أغنية لمسرح مصر.. ختام مسرح مصر".

وكان أشرف عبد الباقى سافر إلى السعودية لعرض مسرحيته "جريمة في المعادي" التى شارك بها فى موسم الرياض.

ويستعد الفنان أشرف عبد الباقى لتقديم عدد من العروض المسرحية الجديدة فى مسرح مصر، والذى يعد الموسم الأخير له.

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