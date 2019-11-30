فريق التمثيل المسرحي بـ ألسن عين شمس يقدم عرض الفندق.. 10 ديسمبر

اختتم فريق التمثيل المسرحي في كلية الألسن جامعة عين شمس، المشارك في فعاليات مهرجان الاكتفاء الذاتى للعروض المسرحية للكليات بالجامعة.



كما اختتم الفريق التدريبات النهائية لعرضهم بعنوان"الفندق"، بحضور أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و طلاب الإتحاد ورئيس إتحاد الطلاب الحالي والسابق، لمساندة زملائهم الطلاب.



تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



ومن المقرر ان يقدم فريق التمثيل المسرحي للكلية، عرضه خلال أيام ١٠، ١١، ١٢ من ديسمبر، على مسرح الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.



وكان الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أكد حرصه على حضور البروفة النهائية للعرض، في إطار دعم الطلاب قبيل مشاركتهم في المسابقة.