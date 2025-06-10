صور رومانسية.. أحدث ظهور لكندة علوش وعمرو يوسف

شاركت الفنانة كندة علوش، صور رومانسية تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام معبرة عن حبها لزوجها.

رسالة توعوية

وكانت قد وجهت الفنانة كندة علوش رسالة توعوية قوية للسيدات، خاصة من سن الثلاثين، مشددة على أهمية الكشف المبكر ومتابعة الصحة بشكل دوري، معتبرة أن ذلك قد يُنقذ حياة كثيرات في ظل الضغوطات الحياتية التي تحيط بالجميع.



وقالت كندة خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON: “بنصح كل البنات من سن التلاتين بالمتابعة الطبية والاهتمام بالكشف المبكر.. الموضوع بسيط، مش بياخد وقت ولا تكلفة، لكنه مهم جداً وبيفرق”.



وأشارت إلى أن طبيعة الحياة الحالية تفرض الكثير من التحديات الصحية، موضحة: “إحنا عايشين في زمن مليان استرس وضغوط، والأكل غير صحي، والتلوث في كل مكان، كل العوامل دي بتأثر على صحتنا، ولازم نكون أذكى ونسبقها بالفحص والوعي”.



وخلال اللقاء، عبّرت كندة عن امتنانها العميق لدعم الإعلامية لميس الحديدي لها أثناء فترة علاجها من مرض السرطان، مؤكدة: “نصايحك فضلت معايا طول الوقت. كنتِ خايفة عليّ فعلاً، لكن اللي بيميزك إن نصايحك كانت عملية ومباشرة، وأنا بحب كده. قلتِ لي أعملي كذا وكذا من غير صعبانيات، وده ساعدني جداً”.



وردّت عليها الحديدي بتأثر قائلة: “أنا مكنتش عاوزاكي تضعفي، كنت محتاجاكي قوية، لأنك كنتِ محتاجة كل طاقتك علشان تتجاوزي المرحلة دي”.